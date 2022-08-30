Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen Murat Kekilli konserine katıldı. Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “Sizler için gerek ülkemizde gerek Kayseri’mizde daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece gündüz demeden çırpınıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen Murat Kekilli konserine katıldı. Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “Sizler için gerek ülkemizde gerek Kayseri’mizde daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece gündüz demeden çırpınıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100 Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle Kayserililere 30 Ağustos’un coşkusunu yaşatıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda sanatçı Murat Kekilli’nin sahne aldığı konsere katıldı. İlk olarak Büyükkılıç, kuliste Sanatçı Kekilli’ye ‘hoş geldin’ derken, Başkan Büyükkılıç ile sanatçı Murat Kekilli, bir süre sohbet etti.

Daha sonra ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne aldı. Sergilediği sahne performansıyla Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kekilli, ilk parçasını seslendirdikten sonra “Muhteşem bir şey, bir Zafer Bayramı’na denk geliyoruz. Bizi sizlerle buluşturduğu huzurunuzda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkulu kalabalığa seslenen sanatçı Kekilli, “Sanat enteresan bir şey, rahmetli Neşet baba seyircilerden şunu çıkarabilir miyim diye izin istiyordu değil mi? Biz de bize model, ışık olan insanlara uyuyoruz ve yüksek müsaadelerinizi istiyoruz” diyerek ceketini çıkararak, sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser devam ederken, sunucu ‘gençlerin dostu, her platformda gençlerin en büyük destekçisi, onların doktor ağabeyi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiyi sahneye davet ediyorum’ diyerek, Başkan Büyükkılıç’ı sahneye çağırdı.

Başkan Büyükkılıç, sahnede gençlere seslenerek, “Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı da yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri’nin gençlerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki yerinin öneminden bahseden Büyükkılıç, “Çünkü Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisesi’ndeki Sakarya Meydan Muharebesi’nde son sınıftaki öğrencilerimizin tamamı şehit olmuş, o sene mezun verememiş. Bunlar tarihi gerçekler, unutmamalıyız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler için gerek ülkemizde gerek Kayseri’mizde daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece gündüz demeden çırpınıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri’ye onuncu kütüphanenin yapılacağı müjdesini vererek, “Kayseri’mizi kütüphaneler şehri yapmaya çalışıyoruz. Donanımlı gençlerimiz olsun diye dokuzuncu kütüphanemizi açtık, onuncu kütüphanemizin temelini attık. Millet Bahçesi içinde inşallah günün koşullarına uygun, gururumuz olacak bir kütüphane ile siz gençlerimizi buluşturacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere özel daha önce açıkladığı ulaşımdan sosyal tesislere, eğitimden spora kadar birçok alanda verilen müjdeleri bir kez daha duyuran Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bu eğitim ve öğretim yılında gençlere müjdeler verelim dedik. Ulaşımda 155 TL olan indirimli abonman biletini 100 TL’ye çektik, yeter ki siz var olun, bizim onurumuz, gururumuzsunuz. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin su paralarının yüzde 50’sini Kayseri Büyükşehir Belediye olarak biz ödeyelim dedik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde, spor tesislerinde gençlerimize yüzde 25 indirim dedik. Kütüphanelerimizde çay, çorba bedava dedik. Müjdeler adeta yağıyor, biz sizleri çok seviyoruz. Kayseri, 5 üniversitesi var, 80 bin öğrencisi var, 10 bin öğrenciye eğitim yardımı veriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını kirletmek onlardan, yıkamak bizden dedik. Sizlerin başımızın tacı olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız, hiç şüpheniz olmasın. Âlimler şehri bu şehirde ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı nesiller yetişmesi için el ele, gönül gönüle daha nice 30 Ağustos’lara diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdeleri duyurmasının ardından, gençler, ‘Var ol başkanım’ diye slogan atarak, büyük alkışlarla destek verdi.

Konuşmaların ardından sanatçı Murat Kekilli’ye el emeği kilim hediye eden Büyükkılıç, “Size fahri hemşeri beratı vermemiz lazım. El emeği, göz nuru, 16 ilçemizin güzel insanlarının dokuduğu, KAYMEK kurslarından dokunmuş olan kilimi sizlere hediye ediyoruz” dedi.

Sanatçı Kekilli de, “Bizim kırmızı çizgimiz vatan, millet, bayrak. İtiraf edeyim çok ateşli bir konuşmaydı. Hakikaten güzeldi, öğrenciler bunları hak ediyor, yapılması da güzel, takdire şayan. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kekilli, hayranlarına dans eşliğinde söylediği şarkılara eşlik ettirirken, konser alanını dolduran müzikseverler cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluşturarak, sevilen parçalara büyük bir coşkuyla katıldı.

Kutlamaların ikinci günü, 30 Ağustos Salı saat 20.00’de Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda sanatçı Ayşen Kaya ve yine aynı gün saat 21.00’de sanatçı Baha Kayserililerle buluşacak. Sanatçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri’nde sevilen parçalarını seslendirecek.