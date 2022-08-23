Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 14. Araç Filosu’nu düzenlediği törenle kamuoyuna tanıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 14. Araç Filosu’nu düzenlediği törenle kamuoyuna tanıttı.

Tanıtım programına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Köksal Yavuz, Murat Altundağ, Burhan Salın ve Ahmet Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tanıtım programında yaptığı konuşmada, “Hükümetimiz, daima hizmetkârı olduğumuz milletimizden aldığı güçle ülkemizi küresel bir güç konumunda tutmak ve daha da güçlendirmek için kutlu yürüyüşüne hiç durmadan devam etmektedir. Hükümetimizin yeni hedeflerine ilerlemesinde büyük katkılar sunmak için özenle çalışarak değişimin en önemli katkı sağlayıcılarından olan belediyelerimiz, şehirlerin sorunlarını, kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini azim ve kararlılıkla çözerek yerelde kalkınmayı güçlü bir şekilde sağlamaya devam ediyor” dedi.

“Bu yerel kalkınma gücü ise ulusal ve küresel anlamda ülkemizin gücüne güç katarak yeni adımların da önünü açıyor” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi günümüzdeki çağdaş belediyecilik anlayışında ‘Şeffaf, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal belediyecilik’ gibi kavramların en güzel şekilde yaşandığı bir şehir olma gayreti içerisindeyiz.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için çizmiş olduğu yerel yönetim vizyonu ile şehrimizi dünya standartları ile uyumlu, daima insanı merkezde tutan bir anlayışa sahip, doğanın tarihin ve modern mimarinin iç içe olduğu marka bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Daima yenilikçi bir düşünce yapısı ve istişare odaklı hizmet anlayışıyla hareket ederek şehrimizin tarihi dokusunu da büyük bir hassasiyetle korumaya gayret ediyoruz. Erzurum’un her bir değerine hizmet ederken aklımızda yer alan temel felsefe ise kadim bir medeniyet tasavvuru anlayışının bu topraklara hâkim olarak kalması ilkesidir.”

“Şehrimiz modern teknolojinin bütün imkânlarından yararlanmaktadır”

Başkan Mehmet Sekmen, “Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkımızı sürekli yeniliyoruz” şeklinde konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: “8 yılda araç filosunu kat ve kat güçlendiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor. 10 adet Mersedes marka otobüs, 2 termoplastik sıcak ve soğuk çizgi boya aracı, bir mobilize çizgi araç, 6 adet tır çekiciden oluşan 14. Araç Filomuzla sizlere daha kaliteli hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

İnsanı merkez alan bir anlayış içerisinde sizlerin dua ve desteğiyle Erzurum’u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselen şehri Erzurum’un kutlu yürüyüşü yatırım seferberliğimizle artarak devam edecek.”

Vali Memiş: “başkanımız yerel yönetimde duayen bir isimdir”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yerel yönetimde duayen bir isim olduğunu kaydetti. Vali Memiş, şöyle dedi: “Sayın Mehmet Sekmen Bey yerel yönetimde duayen bir isimdir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü’nde uzun süre görev yaptım. Şimdi Vali olarak kendisiyle çalışmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Mehmet Bey hem Parlamento’da hem de yerel yönetimde kendini ispat etmiş bir büyüğümüzdür. Erzurum’u bu anlamda şanslı gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hem bürokraside hem yerel yönetimde gösterdiği abilikle insan yetiştiriyor. İlçe belediye başkanlarımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla onlar da öyle... Yöneticilerimizle çok uyumlu çalışmaktayız. Yerel yöneticilerimizle birlikte 20 ilçe 2 bin köye tevazu içerisinde hizmet etmenin büyük memnuniyetini yaşıyoruz. Siz değerli Erzurumlu kardeşlerimize hizmet etme şansını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Erzurum geniş bir bölgeye kurulmuş bir şehir ama herkesin yolu bu Cumhuriyet Caddesi’nde kesişiyor. Ben şu ana kadar toplu taşıma ile ilgili bir olumsuzlukla karşılaşmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu araçlar yabancı menşei otobüsler ama Türkiye’de üretildiği için yerli kabul ediyoruz. Bu ülke otobüs üretiminde dünya birincisi Yine kamyonun üretiminde de dünya birincisiyiz. Biz dünyada hem otobüs hem kamyon üretiminde ilk 3’te bir olan bir ülkeyiz. Sanayi, tarım, hayvancılıkta hamlelerimiz devam ediyor. Özellikle savunma sanayisinde yerliliği yüzde 80’e kadar arttırdık. Kazasız, belasız günler dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 14. Araç Filomuz hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.