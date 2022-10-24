Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma hamlesi için hayata geçirdiği üretim projelerinden elde ettiği ürünler Antalya’daki Interfresh Global Fuarı’nda 42 ülkeden firmalara sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma hamlesi için hayata geçirdiği üretim projelerinden elde ettiği ürünler Antalya’daki Interfresh Global Fuarı’nda 42 ülkeden firmalara sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma için hayta geçirdiği birçok projeyle Türkiye’nin örnek aldığı bir il haline geldi. Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi ve Yanık Fidan Teşhir Merkezi gibi çalışmaların başlamasıyla üretim kapasitesi ciddi seviyeye ulaştı. Yüzlerce çeşit aromatik bitki, domates, çilek, kenevir, mantar ve birçok ürünü topraktan bizzat alan Büyükşehir, yüksek kaliteli mahsulünü dünya çapında tanıtıyor. Almanya’ya binlerce ürünü ihraç eden ve Türkiye’nin dört bir yanıyla tarım ticareti için köprüler kuran belediye, son olarak Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası fuara katıldı. Bulunduğu Meyve, Sebze Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi’ne (Interfres Eurasia) katılan SERA A.Ş ekipleri ve Büyükşehir bürokratları ürünlerini 42 ülkeden 470 kişilik alım heyetine sundu. Ürün kalitesinden, organik yapısından ve pazarda tercih edilme oranından bahsedilen Sakarya’nın mahsulleri alıcıların oldukça dikkatini çekti.