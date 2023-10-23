Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera A.Ş. tarafından çilekten domatese, esansiyal yağlardan aromatik bitkilerden üretilen kozmetik ürünlere kadar tüm ürünler alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlarla buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sera A.Ş. tarafından üretilen ürünler tüketicilerle buluşturuluyor. Şehir merkezinde kurulan şifa evleri sayesinde tüketicilerle buluşan tüm ürünler vatandaşların sıklıkla kullandığı lokasyonlarda açılan stantlarla tüketicilerin ayağına geliyor. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde bulunan bir alış veriş merkezinde açılan Sera A.Ş. standı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çilekten domatese, esansiyal yağlardan, aromatik bitkilerden üretilen kozmetik ürünlere kadar tüm ürünlerin sergilendiği standa vatandaşlar tüm ürünlerin büyükşehir eliyle Sakarya’da üretilmesini takdir etti.