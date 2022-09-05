Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerinin yanı sıra kırtasiye giderlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı uygulama için taleplerin 12 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerinin yanı sıra kırtasiye giderlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı uygulama için taleplerin 12 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlayacağını duyurdu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler ve öğrencilerden takdir toplayan projelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler çerçevesinde geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği hizmetlerden biri olan, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı uygulamada taleplerin 12 Eylül’de alınmaya başlayacağını açıkladı.

Öğrenci dostu projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Gönül belediyeciliğinin mimarı Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin gönüllere dokunan projeleri çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ve kırtasiye ücretlerini karşılıyoruz. Bu güzel şehir ve kıymetli gençlerimiz, başımızın tacı öğrencilerimiz, sevdamızdır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye, gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm Kayserililere hizmet yolunda tükenmeyen bir azimle çalıştıklarının altını çizerek, “Bizler hizmet etmek için varız ve kadim kentin hizmetkârıyız. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılayacağımız uygulamamızın taleplerini almaya başlıyoruz. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise devlet okullarında öğrenim gören ve okullarına toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, eğitim-öğretim dönemi boyunca kullandıkları toplu ulaşım öğrenci kartlarına düzenli olarak ulaşım yardımı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Ayrıca ilk, orta ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını vurgulayan Büyükkılıç, ulaşım ve kırtasiye yardımı taleplerinin, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 12 Eylül’de alınmaya başlanacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımdan faydalanabilmesi için belirlenen başvuru şartlarını ise şu şekilde aktardı:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında (İlkokul, Ortaokul veya Lise) öğrenim gören çocuğunun olması, Okuluna Büyükşehir Belediyesinin araçları (otobüs ve raylı sistem) ile ulaşım sağlıyor olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının bin 833 TL’nin altında olması.”

Geleceğin mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerinin daima destekçisi olacaklarının ifade eden Büyükkılıç, “Her şey gençlerimiz ve öğrencilerimiz için, her şey sevdamız olan Kayseri için” dedi.