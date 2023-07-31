Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısına yardımcı olan ve dikkat performansı ölçümü yapan Moxo Dikkat Performans Testi’ni ücretsiz olarak uygulamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Moxo Dikkat Performans Testi ile bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen, çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısına yardımcı olan ve dikkat performansı ölçümü yapan Moxo Dikkat Performans Testi, ücretsiz olarak uygulanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Moxo Dikkat Performans Testi ile bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğa ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman psikologları eşliğinde, 6 yaş ve üzeri çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan test, şimdiye kadar yaklaşık 1000 çocuğa uygulandı. Testin sonucunda oluşturulan rapora göre aileler detaylı olarak bilgilendirilerek, gerekli görülmesi durumunda ilgili kuruluşlara yönlendiriliyor. Yüksek maliyetli olan test, Büyükşehir Belediyesi Polikliniği’nde ücretsiz yapılıyor.

Şavklı: “Çocuklarda dikkat eksikliğinin erken tespiti çok önemli”

Çocuklarda dikkat eksikliğinin görülme sıklığının gün geçtikçe arttığını ve özellikle pandemi ile birlikte bu sayının daha da çoğaldığını ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, “Dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite yani aşırı hareketlilikle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Moxo Testi, bu alt tiplerde analizleri yapmakta bize yardımcı oluyor” dedi.

Bu konuda erken tespitin önemine vurgu yapan ve erken tespit durumunda bu sorunun önüne daha kolay geçilebildiğini belirten Şavklı, “İlk önce başvuruları alıyor ve bir randevu planlayıp çağırıyoruz. Bu noktada öncelikle aile ile bir görüşme yapıyor ve bilgileri alıyoruz. Beraberinde çocuğun klinik değerlendirmesi ve ardından Moxo uygulamasını yapıyoruz. Rapor hazırlandıktan sonra tekrar yapacağımız bir görüşmede, raporun durumuna göre gerekli ise aileyi ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Beraberinde, yine gerekli alanlarla ilgili aileyi psiko eğitim sürecinden geçiriyor ve bu şekilde bir paketle çocuğun sürecini takip edebiliyoruz” diye konuştu.

“Bu hizmeti 6 yaş ve üzeri tüm çocuklara ücretsiz olarak uyguluyoruz”

Bu hizmetten bugüne kadar yaklaşık 1000 kişinin faydalandığını ve ailelerden gelen geri dönüşlerin pozitif olduğunu kaydeden Şavklı, Moxo Testi’ni 6 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulayabildiklerini, testin alanını da genişlettiklerini ifade ederek, “Biz Türkiye'de öncü bir çalışma olarak, bu projeyi biraz daha genişleterek, sınava hazırlanan öğrencilerde de uyguluyoruz. Böylece öğrencilerin çalışma sistemlerini düzenleme şansı bulabiliyoruz. Bunun beraberinde yine Türkiye'de öncü bir çalışma olarak, sporcu dikkat analizlerini de Moxo sayesinde yapabiliyoruz ve bu şekilde daha dikkatli bir sportif faaliyet yürütmelerine katkı sunabiliyoruz” dedi.

Başvuru detaylarıyla alakalı da bilgi veren Şavklı, “Moxo Testi uygulamalarından faydalanmak isteyenler, kliniğimizin 0 (324) 232 00 72 nolu telefonunu ya da Teksin Mersin Çağrı Merkezi’ni arayıp kayıt olabilirler” ifadelerine yer verdi.