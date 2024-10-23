Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin Türkiye’nin toplu taşıma sektöründeki ilk rüzgâr enerji santrali (RES) olma özelliğindeki projesinde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İnşa edilecek olan üç adet rüzgâr türbininden ilkinin temel imalatı tamamlandı. Türbin kule ve kanatlarının Kasım ayında Kayseri’ye ulaşmasının ardından, projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

“Hedefimiz: projeyi yıl sonuna tamamlamak olacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini ve türbin parçalarının Kasım ayının başı itibarıyla peyderpey Kayseri’ye doğru sevk edilmeye başlanacağını duyurdu. Büyükkılıç, “Projemizi bitirmek için 2024 yılı sonu gibi iddialı ama gerçekleştirebileceğimizi düşündüğümüz bir hedef koyduk. Bunun için tüm ekip arkadaşlarımızla gece-gündüz canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Gelecek nesillere sürdürülebilir bir toplu ulaşım için çalışıyoruz”

Projenin karbon ayak izini azaltmada önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Toplu taşıma sisteminde çevreci çözümler sunacak bu proje, gelecek nesillere sürdürülebilir bir toplu ulaşım sağlayacak” diye konuştu.

Büyükkılıç, “Kayseri Ulaşım A.Ş.‘nin rüzgâr enerji santrali, ülkemizin sadece ulaşım sektörüne değil, aynı zamanda temiz enerjiye geçiş hedeflerine de önemli bir katkı sunacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, şehrimizin çevre dostu politikalarını daha da güçlü ve ayağı yere basan hedefler haline getirecek. Kayseri’nin, bu projeyle birlikte diğer şehirlerdeki toplu taşıma sistemlerine çevreci çözüm konusunda örnek oluşu da ayrı bir gurur kaynağı olacak” şeklinde konuştu.

Proje ilerleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise “İncesu Fırınönü mevkiindeki bu projenin şimdiye kadar, yol ve platform açma hafriyat çalışmaları ile türbin ankraj, inşaat çeliği döşemeleri işi tamamlandı. Türbinlerden ilkinin temel beton imalatı da bitti. Diğer türbinlerin de yapı ruhsatı izinleri alındı ve çok kısa sürede temel betonları tamamlanacak” dedi.

Proje sahasında platform ve yol çalışmaları için 500 bin metreküpü aşan boyutta hafriyat çalışması yapıldığına vurgu yapan Canbulut, “Her bir türbin temeli için 95 ton inşaat çeliği ve 650 metreküp beton kullanıldı” şeklinde bilgiler verdi.

Canbulut, yeni nesil, yüksek teknolojiye sahip rüzgâr türbinleri hakkında şunları söyledi:

“3 adet türbin ile 21 megawatt (MW) gücünde olacak bu projede, türbinlerin her biri 113 metre kule yüksekliğine ve 81,5 metre kanat uzunluğuna sahip olacak. Bu devasa yapılar, Kayseri’nin toplu taşıma sistemine çevreci çözümler sunacak.”