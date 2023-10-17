Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Aydın’ı pırıl pırıl tutabilmek için gece-gündüz demeden çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ı 24 saat tertemiz tuttuklarını ifade etti.

Ekipler tarafından gündüz saatlerinde rutin temizlik çalışmaları yapılırken, gece ise Büyükşehir’in sorumluluğundaki caddeler, bulvarlar ve kent mobilyaları yıkanıyor. Vatandaşlar yapılan çalışmayla tertemiz bir kentte uyanıyor. Göreve geldikleri ilk günden beri aynı titizlikle çalıştıklarını belirten Çerçioğlu, 24 saat esasına göre çalışarak cadde ve bulvarları her zaman tertemiz tuttuklarını söyledi. Çerçioğlu, vatandaşları da çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı.