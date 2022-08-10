Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye ile özel halk otobüslerinde ’Kart54’ sistemi dışında tüm kredi kartlarının temassız olarak kullanılmasına olanak sağlayan uygulamayı hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye ile özel halk otobüslerinde ’Kart54’ sistemi dışında tüm kredi kartlarının temassız olarak kullanılmasına olanak sağlayan uygulamayı hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşların hizmete kolay ve sorunsuz ulaşması için projeler üretiyor. Ulaşımda bir yenilik daha yüzbinlerce kişinin hizmetine sunuldu. Belediye ve özel halk otobüslerinde yolcuların ödeme yaptığı ‘Kart54’ sistemine ek olarak temassız kartlarla da ödeme yapılması için yazılım aktif edildi.

Güçlü bir ulaşım ağına sahip olmak ve vatandaşlara en kolay, güvenilir hizmeti sunmak için üreten Büyükşehir, yolculara otobüslerde hesap ve kredi kartlarından ödeme imkanı sundu. Mevcut cihazlarda sistem devreye alındı ve kullanıma girdi. Uygulama devreye alındığı ilk günden itibaren vatandaşlarda büyük bir memnuniyet oluşturdu. Ödeme yöntemi çerçevesinde tüm Visa ile Master kredi, banka ve ön ödemeli kartlarının geçerli olduğu ifade edildi. Uygulama şehrin tamamında Büyükşehir bünyesinde hizmet veren tüm otobüs hatlarında kullanıma sunulduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’yı ulaşımda marka şehir yapmak, toplu taşımada en güçlü filoya ve teknolojiye sahip olmak için 7/24 düşünüyor ve üretiyoruz. Daha önce örnekleri olan ve kullanılan temassız ödeme özelliği yürüttüğümüz çalışmayla Sakarya’mıza da kazandırılmış oldu. Artık yolcularımız ister Kar54 ile isterse de cüzdanlarındaki temassız hesap, kredi kartlarıyla ödeme yapabilecekler. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.