Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda mindere çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları, elde ettikleri derecelerle Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcuları Hilal Baş ve Elif Kavuştu, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda mindere çıktı. 63 kilogramda mücadele veren Hilal Baş, Türkiye 5’incisi olurken, Elif Kavuştu ise 73 kilogramda ilk 8’e girmeyi başardı. Büyükşehirli sporcular bu sonuçlarla birlikte 4 Mayıs’ta düzenlenecek Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.