Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Geleceği Düşün Harekete Geç Projesi’ çerçevesinde Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler, büyükşehirin kentte hayata geçirilen çevre ve doğa dostu sürdürülebilir projelerine hayran kaldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine yönelik, Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık koordinatörlüğünde ‘Geleceği Düşün Harekete Geç’ projesi ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ çerçevesinde teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler, büyükşehir belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen yenilenebilir ve sürdürülebilir projeler olan Biyogaz Tesisi ve Katı Atık Depolama Tesisi’nin yanı sıra Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre Mühendisi Serdar Bak, Abdullah Gül Üniversitesi’nde 20 öğrenci ile birlikte Geleceği Düşün Harekete Geç 2 Projesi çerçevesinde teknik gezi düzenlediklerini, bu gezide gerekli bilgileri verdiklerini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini vurguladı. Dr. Sümeyra Ayık, AGÜ’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ kapsamında çalışmalar yaptığını belirterek, “Abdullah Gül Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde bir proje tasarladık. Bu ikincisi, ‘Geleceği Düşün, Harekete Geç’ adı altında” dedi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir hedef kitleye beraber, ilk önce ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ ile alakalı bir eğitim verdiklerini söyleyene Dr. Ayık; “Sonrasında Büyükşehir Belediyesi destekli yine ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ temelli geziler uyguladık. Bu gezilerin amacı şuydu, başlangıçta teorik olarak verilen eğitimleri, bir de uygulamalı olarak görme fırsatı buldular. Çalışma kapsamında bize destek olan Abdullah Gül Üniversitesi, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu. Dr. Sinan Akyüz ise bu gezinin öğrencileri bilgilendirme, hem teorik hem de pratik eğitim verme çerçevesinde uyguladıkları eğitim programının bir aşaması olduğunu söyledi. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nden Oğulcan Dönmez, enstitü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak projeler yaptıklarını, bunlardan birisinin de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçek hayattaki etkisi olduğunu anlattı. Abdullah Gül Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Yusuf Sait Sakoğlu da bu etkinlikte Düzenli Atık Depolama sahasını gezdiklerini ve böyle bir projenin olduğunu daha önce bilmediğini belirterek, şunları söyledi;

"Bunu görünce gerçekten etkilendim. Böyle bir şeye ülkemizin de şehrimizin de ihtiyacı var. Sanayi ve ev atıkları olsun bunları düzenli şekilde depolamamız lazım. Depolama sonucunda çıkan metan gazı, tehlikeli bir gaz, bu gazın da tekrar geri dönüştürülmesi için elektrik tesisini gezdik. Bu tesis de çok güzel, içerideki makineler, motorları da gördük. Ben de şunu uyandırdı, istediğimiz zaman bizdeki teknolojiyi güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz ve bu heyecan verici.”

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Gonca Gül Yüksel de çok verimli bir etkinlik olduğunu, Kompost Tesisi’nin kendisinin çok dikkatini çektiğini, atıkların gübreye dönüşmesinin çok etkilediğini anlattı. Öğrenci Yüksel, büyükşehir belediyesinin düzenlediği bu etkinlik için teşekkürlerini iletirken, ekonomi ikinci sınıf öğrencisi Mert Aydın ise elektrik depolama tesislerinin ilgisini çektiğini ifade ederek, “Bence çok güzel bir proje yapılmış, buraya gelmeniz gerekiyor, güzel bir tesis olmuş” dedi. Biyomühendislik öğrencisi Mahmut Enes Akay, çöp depolama tesisinde elektrik enerjisine çevrildikten sonra topraksız olarak domates üretilmesinin enerjinin güzel bir kullanım yolu olduğunu belirtti. İşletme öğrencisi Neslihan Karadut ise Ulaşım A.Ş.’nin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgilendirildiklerini, ayrıca enstitülerde topraksız tarımla domates yetiştirdiklerini, ağaçlardan gübre yaptıklarını öğrendiklerini belirterek, bu geziden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve AGÜ’ye teşekkür etti.

AGÜ öğrencileri Esra Balkız, Elif Beyza Güneş ve Melike Suzan Erdem de bugünkü etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.