Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı boksörlerinden Doğukan Demirceylan, Avrupa Şampiyonası’nda adeta destan yazıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı boksörlerinden Doğukan Demirceylan, Avrupa Şampiyonası’nda adeta destan yazıyor.

25 ülkeden 600 sporcunun katıldığı ve Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda rakiplerini nakavt eden “Demir yumruk” lakaplı genç sporcu, yarı final maçını da kazanarak finale adını yazdırdı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün milli sporcusu Demirceylan, “Final maçımı da kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Boksör Demirceylan, “Sportif yaşantımda bizlere her türlü desteği sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ve Hocalarıma şükran borçluyum. Mehmet Sekmen Başkanımız bu spora başlamış başlayalı bize inanılmaz destek verdi. İnşallah şampiyon olursam bunun en büyük pay sahibi kuşkusuz bize her türlü imkanı sunan Mehmet Sekmen Başkanımız sayesindedir” diye konuştu.

Demirceylan ayrıca, cumartesi günü yapılacak olan final müsabakası için tüm sporseverleri karşılaşmayı izlemeye davet etti.