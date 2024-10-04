Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da sinek ve haşerelerle mücadele çalışması devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. 221 personel, 85 ekip ve 26 araçla Alanya’nın 102 mahallesinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor. Merkez mahallelerde yağmur ve kanalizasyon giderleri, çöp konteynerleri, su birikintileri, kullanılmayan havuzlar, bina altları, kısacası sineklerin üreyebileceği her nokta ilaçlanıyor.

Karasinekle mücadele

Diğer yandan artan karasineklerle kimyasal mücadelenin yanı sıra belirli noktalara asılan tuzaklarla da mücadele ediliyor. Şehir merkezinde son zamanlarda artan karasineklere yönelik başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Damlataş, Müze, Belediye ile Kızılkule arası, çarşı içi, Kale arkası ve Kale yolunda çalışmalar tamamlanırken, çarşı merkezi ve Cuma Pazarı’nda da çalışma yapılacak.