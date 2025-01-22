Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava şartları artarken Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda çorba ikramıyla vatandaşların ve pazarcı esnafının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ve pazarcı esnafları, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Sıcak çorba ikramı bugün de 7 ilçe ve 9 farklı noktada binlerce vatandaşa ve pazarcı esnafına ulaştırıldı. Yenipazar, Söke, Kuyucak, Karacasu, Efeler, Didim ve Çine’de gerçekleştirilen ikramdan alan Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.