Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi, ziyaretçilerine yönelik tarihi yeniden yaşatacak bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, müzeyi ziyarete gelen ziyaretçilerine Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan’a ait sikkelerin birer örneğini darp ederek hediye olarak sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi, ziyaretçilerine yönelik tarihi yeniden yaşatacak bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, müzeyi ziyarete gelen ziyaretçilerine Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan’a ait sikkelerin birer örneğini darp ederek hediye olarak sunuyor.

Kayseri’nin tarihine ve turizm değerlerine yönelik farklı bir uygulamalar ile gündeme gelen ve kentin değerlerini gün yüzüne çıkararak katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, güzel bir çalışmayı hayata geçirerek beğeni topladı. Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait, tasarımları ve kompozisyonlarıyla ön plana çıkan Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan’ın olan sikkeler, yeniden darp edilmesi için kalıbı yapılmak suretiyle, kurşun malzemeden geleneksel darp yöntemleriyle imal edilerek, hatıra para formatında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

SEÇİLEN SİKKELERİN HİKÂYESİ BÜYÜLÜYOR

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde hayata geçirilen sikke darp yöntemiyle imal edilen iki sikkenin tasarımındaki hikâye ise büyülüyor. Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan’a ait olan sikkelerden II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ‘Şir-i Hurşid’ (Arslan-Güneş) olarak da bilinen, tasarımı ile de dikkat çeken gümüş sikkesinde, Sultan ‘Aslan’ olarak kendini, ‘Güneş’ olarak da eşi Gürcü Hatun’u simgeliyor. Kalıbı yapılan ikinci gümüş sikke ise IV. Kılıçarslan’a ait bu sikke de tasarımı ve konusuyla dikkat çekerken, Türklerin okçuluktaki yeteneklerini göstermesi açısından önemli bir belge niteliğinde dikkat çekiyor. Bu sikkede yay çeken bir atlının elindeki yayda gerilmiş olan bir ok ve yayı çeken elde atıma hazır iki ok bulunuyor.

TARİHİ DENEYİMLEME FIRSATI SUNUYOR

Müze envanterinde yer alan benzersiz eserlerle birlikte, tarihi deneyimleme fırsatı sunan bu eğlenceli uygulama, pazartesi hariç haftanın altı günü açık olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde ziyaretçilerin hizmetinde olacak. Müzeye gelen ziyaretçiler, Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan’a ait sikkelerden birer örneği, döneminde uygulanan yöntemlerle yeniden darp etme fırsatı bulabilecek.