Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında kente kazandırdığı sağlık yatırımlarından Sağlık Merkezi özel hastane konforunda vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık merkezi bu yıl içinde 8 bin 452 vatandaşın derdine derman oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için Kepez ilçesinde 2021 yılında faaliyete geçirilen modern sağlık merkezinde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleri veriliyor. Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı merkezde bu yıl içerisinde 8 bin 452 kişiye sağlık hizmeti sağlandı.

“Modern, konforlu ve teknolojik”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi’nin sağladığı geniş kapsamlı hizmetler, vatandaşlara sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir kolaylık sağlıyor. Son teknoloji cihazlarla donatılmış modern sağlık merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri, psikolog desteği, evde sağlık ve sünnet hizmetleri vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım odası da bulunuyor.

“Diş tedavisi yüz güldürüyor”

Merkezdeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Poliklinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler uygulanıyor. 2024 yılı içerisinde 3 bin 161 çocuğa 12 bin 339 işlem yapılırken, 4 bin 45 yetişkin hastaya da 17 bin 363 işlem uygulandı.

Güvenli ve sağlıklı sünnet hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi’ndeki sünnet kliniği de çocuklara ücretsiz sünnet hizmeti veriyor. Sünnet kliniğinde gerçekleştirilen hızlı operasyon ve tedavi süresi ile sünnet olacak çocuklara ve ailelerine güler yüzlü bir hizmet sağlanıyor. Ücretsiz verilen hizmet kapsamında sağlık merkezinde 2024 yılı içerisinde 598 sünnet işlemi gerçekleştirildi. Sağlık Merkezi’nde 209 çocuğa ve 439 vatandaşa da psikolog hizmeti sunuldu.

Merkezde tedaviler randevulu olarak yapılıyor. Poliklinikten, 0 242 361 39 18 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.