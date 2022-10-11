Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesinin artması ve iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesinin artması ve iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline İş Sağlığı Güvenliği eğitimi verildi. Dr. Güzin Pınarbaş, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ethem Çon ve Ömür Uysal’ın anlatımıyla gerçekleşen eğitimde personelin hangi konulara dikkat etmesi gerektiği, çalışma alanlarında ve sahada oluşabilecek krizlerin yönetimi, iş kazası yaşanması durumunda izlenmesi gereken yolun ne olması gerektiği gibi konular ele alındı.

İstatistiklerle örnekler verdi

Verdiği örneklerle anlatımını gerçekleştiren İş Güvenliği Uzmanı Ethem Çon, ölümlü iş kazalarının çalışma süreçlerine göre dağılımını istatiksel verilerle paylaştı. Çon, iş kazalarının yüzde 88’inin tehlikeli davranışlardan, yüzde 10’unun tehlikeli durumlardan, yüzde 2’sinin ise kaçınılmaz durumlardan oluştuğunu kaydetti.

Kimyasal maddeler için önlem

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Adem Yılmaz da sahada aktif ve yoğun çalışma gerçekleştiren Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerine kimyasal maddeleri ve çalışma ortamlarında oluşturdukları riskleri, bunlar için alınabilecek önlemleri anlattı. Yılmaz, metaller, solventler, zehirli gazlar, asitler, boyalar, yanıcı maddeler ve kanserojen maddeler olarak sınıflandırılan kimyasal maddelerin doğru kullanımı için çalışma koşullarının neler olması gerektiğini de ele aldı. Son olarak kimyasalların sebep olduğu hastalıklara değinen Yılmaz, kimyasallarda kişisel koruyucu donanımların önemine dikkat çekerek, bunların nasıl kullanılması gerektiği hakkında personeli bilgilendirdi.