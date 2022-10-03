Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları’nda yağlı güreş müsabakalarında büyük orta boyunda Dünya şampiyonu oldu. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen oyunlara dünyanın dört bir yanından sporcular katılırken, yağlı güreş kategorisinde mücadele veren Tekmen, sergilediği performansla göz doldurdu.

Güreşçi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları’nda yağlı güreş kategorisinde Dünya şampiyonu oldu.

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