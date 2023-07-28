Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları, Samsun’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, şampiyonalarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak Samsun’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan 3 sporcu, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti. 20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 8 kategoride toplam 93 sporcu katılırken, büyükşehir belediyesi kadın sporcularından Azize Bekar 4 farklı kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Erkek kategorisinde mücadele veren Emre Yuca ise XCO-Cross Country Under erkeklerde üçüncü, XCE-Eliminatör Elit erkeklerde yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Bir diğer sporcu Burak Başer de, XCO-Cross Country Genç erkek kategorisinde altıncı oldu.