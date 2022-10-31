Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen ve nefes kesen yarışlara sahne olan off-road festivaline toplam 60 ilden 250 araçlık off-road kulüpleri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen ve nefes kesen yarışlara sahne olan off-road festivaline toplam 60 ilden 250 araçlık off-road kulüpleri katıldı.

Yeşilhisar ilçesi, Akköy Barajı havzasında gerçekleştirilen ve 4x4 KAYSANOFF Adventure etiketi ile organize edilen off-road festivali, iki gün sürdü. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan ve off-road kulüpleri tarafından tam not alan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen festivalde, sürücüler zorlu parkurda büyük mücadele verdi. Festivale Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon ve Tokat gibi toplam 60 ilden gelen 250 araçlık off-road kulüpleri katılarak, büyük ilgi gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımın üst seviyede olmasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, festivale emeklerinden dolayı başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olmak üzere Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve katılımcılara teşekkür etti.

“Gelecek sezon daha da coşkulu gerçekleştireceğiz”

Özel tasarlanmış arazi araçlarının katıldığı ve nefes kesen görüntülere sahne olan etkinliğe katılarak, off-road tutkunlarının heyecanına ortak olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, “Arazi aracında pilot koltuğunun yanına oturduk. Emniyet kemerimizi ve kaskımızı takıp, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda yaşadık. Gelecek sezon daha da coşkulu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turizmine büyük katkı sağlayacak ve şehrin gözbebeği olacak Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini de vurguladı.

Off-road sürücüleri de muhteşem festivale katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.