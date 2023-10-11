Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) ödüllü projesi olan Değer Gençlik Merkezi’nde büyük heyecanla beklenen eğitim öğretim döneminin ilk Değer Gençlik zili çaldı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi Kurslarında, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için öğrenciler çalan ilk zil ile ders başı yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi olan ‘Değer Gençlik’, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kursları için 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak kurslarında, yüz yüze gerçekleşecek eğitimler başladı.

6 farklı atölyede uygulamalı eğitim

KAYMEK’in uzman eğitimci kadrosu, Değer Gençlik kurslarında 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, 6 farklı atölyede, 26 farklı istasyonda eğitim verecek. Yüz yüze verilen eğitimlerde uzmanlar öğrenciler ile birebir ilgilenerek gençlerin gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Değer Gençlik Merkezi’nde her hafta gerçekleştirilecek seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri ile gençlerin yanında olunacak.

Ücretsiz kurslar

‘Gençliğe Değer’ sloganı ile hizmet veren Değer Gençlik Kursları, ücretsiz olarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandırdığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.