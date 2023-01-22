Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen Değer Gençlik Projesi’nde öğrenciler ara tatilde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen Değer Gençlik Projesi’nde öğrenciler ara tatilde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

KAYMEK tarafından ’Değer Gençlik, Gençliğe Değer’ sloganıyla geçtiğimiz dönem hayata geçirilen Değer Gençlik Projesi’nde ara tatil etkinlikleri başladı. KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından ara tatili fırsat bilerek, öğrencilere yönelik en verimli şekilde değerlendirmek için etkinlikler planladı. Değer Gençlik grubu öğrencileri mutfak atölyesinde kurabiye yapma etkinliği düzenledi. Kendileri yapıp, kendileri pişiren ve yine kendileri yiyen öğrenciler ara tatilde hem eğleniyor hem de öğreniyor. KAYMEK, alanında uzman eğitmenlerle ve yenilenen içerikleriyle Kişisel Gelişim Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrim içi Atölyesi, El Emeği Göz Nuru Atölyesi, Değerler Atölyesi ve Seçmeli Atölye olmak üzere 6 ayrı atölyede 26 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerle gençlerin geleceklerine değer katarak teknofest ruhunu diri tutuyor. KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde ‘Değer Gençlik’ ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı hedefliyor.

Ankara’da geçtiğimiz aylarda Tam Bana Göre Festivali, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandırdığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.