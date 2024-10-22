Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ anlayışıyla başlattığı meme kanseri eğitimlerine kırsal mahallelerde devam ediyor. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında yapılan eğitimler erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Kızılağaç Mahallesi’nde ilk eğitim verildi

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenecek olan eğitimlerle, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Proje Ula’ya bağlı Kızılağaç mahallesinde devam etti.

Büyükşehir’den tam destek

Eğitimler sonrasında mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taşınması planlanıyor. Kontrolleri tamamlanan kadınlar, yine belediyenin araçlarıyla evlerine geri götürülecek. Bu hizmet, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak erken teşhis ve tedavi şansını artırmayı amaçlıyor.

Özlem Can, “İnsanların daha erken tanı ile daha erken teşhis ile hayatlarını daha konforlu devam ettirebileceklerini inanmaları gerekiyor. Bu eğitimler bu nedenle daha sık yapılmalı ve daha geniş kitlelere ulaşmalı diye düşünüyorum” dedi.

Doktor Olcay: “Eğitimlerimizle erken teşhisin önemine değiniyoruz”

Kadınlara eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Doktoru Tuba Çınar Olcay, “Meme kanserinin risk faktörlerini, kimlerin risk altında olduğunu, kendi kendine meme muayenesi yapmayı, muayene esnasında neler dikkat edilmesi gerektiğine değiniyoruz. En son aşamada da hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini anlatıyoruz. Bu eğitimlerle erken tanının önemini kadınlarımıza anlatıyoruz. Bu şekilde hem hastalığın ilerlemesini geciktiriyoruz hem de tedaviyi kolaylaştırıyoruz” dedi.