Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. 110 çocuğun eğitim aldığı kreşte aileler de çocuklar da çok mutlu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in her ilçeye kreş kazandırma projesi kapsamında Manavgat ilçesi Örnek Mahallesinde 2023 yılında eğitim vermeye başlayan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklar eğlenerek öğrenirken, aileler ise hem iş hayatlarına hem de günlük yaşamlarına gönül rahatlığıyla devam ediyor. Hizmet kalitesi ve eğitim anlayışı ile birçok ailenin ilk tercihleri arasında yer almaya başlayan Büyükşehir kreşleri, aileleri önemli bir ekonomik yükten kurtarıyor. Bünyesinde 16 personeli, yemekhanesi, oyun salonu, çocuk parkı, açık otoparkı ve 6 sınıfı bulunan kreşte 110 çocuk eğitim alıyor. Gün boyunca yaş gruplarına göre düzenlenen sınıflarda eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçiren çocuklar, eğitimi ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.

"Önemli bir ihtiyacı karşılıyor"

Büyükşehir kreşinin Manavgat’ta önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Manavgat Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Birim Sorumlusu Beste Kocakaya, "Çocuklarımızın bedenen, ruhen ve sosyal yönden gelişimlerini desteklerken, Büyük önderimiz Atatürk’ün de sözleriyle "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.