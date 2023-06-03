Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK), ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla gerçekleştirdiği ’KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’nın ikincisi düzenlendi.

Geleneksel hale getirdiği yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan sloganıyla düzenlenen yarışmanın 2’ncisi gerçekleşti. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, yarışmacılar ve aileleri katıldı. 21 Mayıs’ta başvuruları tamamlanan Kitap Okuma Yarışması’na Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ’Yaban’ isimli kitabından yarışmaya katılmak için 1149, İskender Pala’nın “Od” isimli kitabından yarışmaya katılmak için ise 819 kişi başvuru yaptı. Belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulan kitap yarışmasına yoğun ilgi gösterildi. Kahoot sistemi üzerinden yapılan yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yaparak ilk 3’e girenlere ödül verildi.

Büyük heyecana sahne olan yarışmada, İskender Pala’nın ’Od’ isimli kitabından çıkan sorulara verdiği cevaplarla birinci olan Hatice Demirbaş’a 4 bin TL, Zehra Kürt’e 3 bin TL, üçüncü olan Semra Yiğit’e ise 2 bin TL takdim edildi. Öte yandan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ’Yaban’ isimli kitabından sorulan sorulara verdiği cevaplarla ise birinci olan Sudenur Çetin’e 4 bin TL, ikinci olan Nilgün Yıldırım’a 3 bin TL, üçüncü olan Şerifenur Eren’e ise 2 bin TL ödül verildi.