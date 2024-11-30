Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarının ardından temizlik ve genişletme işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede kırsal mahalle yollarında yoğun bir mesai harcıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla 7 bin 784 kilometrelik yol ağında, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 4 günlük sürede 973 mahalle yolu açan ekipler, yolların genişletme ile temizleme işlemlerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de, 200 personel ve 80 araçla karla mücadele çalışmalarına devam etti. Özellikle İncesu Fırınönü mevkiinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji santrali (RES) projesinin bulunduğu bölgeye yönelik yol açma ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yoğun çalışmalarla vatandaşın güvenliğini ön planda tutarak, karla mücadelede etkili bir başarı sağlıyor.