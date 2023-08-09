Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer’de kıl keçisi dağıtımı için başvuruları başlattı.

Kıl keçisi projesi başvuru şartları arısında Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde kıl keçisi dağıtacak. Üç ilçede dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek. Hay Bis sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması, ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmaması, SGK’ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması, 20 dekardan fazla arazisi olmaması, her aileden 1 kişi faydalanabilecek ve destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek. Ayrıca hayvanlara bakabileceği hayvan ağılının olması ya da uygun imkanları taahhüt etmesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan taahhütnameyi imzalamayı kabul etmesi gerekiyor.