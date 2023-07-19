Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Kepez Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim, oryantasyon süreci ile başladı. 360 öğrenci kapasiteli, 18 sınıflı çocuk kreşi ve gündüz bakımevinde öğrenciler ilk gün heyecanı yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçeye kreş sözünü yerine getiriyor. Başkan Muhittin Böcek’in, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreş projesi bu kez Kepez’de hayata geçti. 4-6 yaş çocukların sesleriyle yankılanan kreşte öğrenciler keyifli zaman geçiriyor.

3 katlı 360 çocuk kapasiteli

18 sınıflı 360 çocuk kapasiteli kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitim verilecek. 18 ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için ayrıca çok hedefli oyun ve spor alanı da bulunuyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için profesyoneller tarafından geniş programların yürütüleceği kreş, çok hedefli olarak tasarlandı. Üç katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olarak çocuk sesleriyle dolmaya başladı.