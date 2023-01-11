Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor odaklı projelerinden olan ve Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı’na yapılan Erciyes Kayak Okulu’nda Kayak ve Snowboard kurs kayıtları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor odaklı projelerinden olan ve Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı’na yapılan Erciyes Kayak Okulu’nda Kayak ve Snowboard kurs kayıtları devam ediyor.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öte yandan kentte her kesimin kayak öğrenmesi için projeleri hayata geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli hizmet, maksimum memnuniyet anlayışı ile 7-15 yaş hafta sonu, 16-65 yaş haftada 6 gün boyunca kayak ve snowboard kurs kayıtları sürüyor.

Grup eğitimlerinin yanı sıra haftanın 4 günü birebir kayak özel ders fırsatlarının da olacağı kurslarda, 7-15 yaş öğrenci kursları hafta sonu yapılacak. 16-65 yaş yetişkin kursları Pazartesi günleri hariç her gün yapılacak. 7-15 yaş öğrenci kursları sömestr tatili boyunca hafta içi ve hafta sonu olarak devam edecek ve bu dönemde yetişkin kursları yapılmayacak.

Erciyes Kayak Okulu Projesi’nde tesis tüm birimleriyle halkın kullanımına uygun olarak tasarlanırken, kayak severler, detaylı bilgiye 0532 479 10 38 numaralı telefondan ulaşabilecek, kayıt için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini ziyaret edebilecek.