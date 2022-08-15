Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Perge Antik Kenti’ni gezdi. Tarihi kenti yakından görme ve gezme fırsatı bulan izciler yüzyıllar öncesine yolculuk yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Perge Antik Kenti’ni gezdi. Tarihi kenti yakından görme ve gezme fırsatı bulan izciler yüzyıllar öncesine yolculuk yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının başlatmış olduğu izcilik faaliyetleri bünyesinde 11-15 yaş aralığındaki izciler, çeşitli etkinlerle eğitim ve gezilerine devam ediyor.

İzcilik faaliyetleri çerçevesinde eğitimlerine devam eden büyükşehir izcileri tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret ediyor. Yaz tatili döneminde çeşitli aktivitelerle keyifli ve öğretici vakit geçiren küçük izciler, Antalya’nın dünyaca ünlü tarihi Perge Antik Kenti’ni gezdi. Antik kent görevlilerinden bilgi alan izciler, Perge Antik Kent’te yer alan tiyatro, stadyum, hamam ve agora gibi kamusal yapıları gezerek yakından görme imkanı bulurken geçmişe de yolculuk yaptı.

Perge’yi ilk kez gezdiğini söyleyen büyükşehir izcileri Aras ve Mehmet Deniz Sağlam kardeşler, “Buradaki tarihi yapılar çok etkileyici. Özellikle sütunlu cadde ve hamamlar ilgimizi çekti. Sanki yüzyıllar öncesine geri dönmüş gibiyiz” diye konuştu. Antalya Büyükşehir İzcileri 18 Ağustos Perşembe günü Serik Uçansu Şelalesini ziyaret edecek. 25-28 Ağustos tarihleri arasında da Akseki’de kamp yapıp düğmeli evleri gezecek.