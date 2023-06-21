Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören Matematik Kampları için kayıtlar başladı.

Öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak ve başarı kaydetmek amacıyla hayata geçirilen Matematik Kampı, bu dönem de kayıt almaya başladı.

Matematik artık öğrenciler için keyfe dönüşüyor

Sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ modeliyle matematik alanında soru çözümü imkânı tanınan KAYMEK Matematik Kampı ile matematik artık öğrenciler için keyfe dönüşüyor.

Ücretsiz kamptan 41 öğrenci faydalanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 41 kişinin katılabileceği Matematik Kampı, talep eden öğrencilere ücretsiz olarak sunulurken, kayıtların ise www.kaymekonline.com sitesinden alınacağı duyuruldu.

Öğrenciler mülakat ile belirlenecek

Matematik dersinin yanı sıra; geometri, deneme sınavları ve motivasyon çalışmaları gibi sınav stresini azaltıcı içeriklerin de yer alacağı öğrenciler için özel bir proje olan KAYMEK Matematik Kampı’na öğrenci alımları mülakat ile belirlenecek. Mülakatlar, 3-7 Temmuz arasında İhtisas Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İlgilenenler, 0 352 320 54 45 numaralı telefondan bilgi alabilecek.