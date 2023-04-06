Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası Anafartalar Mahallesi’nde kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan binlerce vatandaşla aynı sofrada buluştu, birlikte dua edip orucunu açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar programı Anafartalar Mahallesi’nde kuruldu. Anafartalar Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler mahalle sakinlerinin ramazanlarını tek tek tebrik etmesinin ardından vatandaşlarla aynı sofrada dua edip orucunu açtı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki iftar sonrası yaptığı konuşmada herkesin ramazanını tebrik ederek aynı sofrada buluşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını bu güzel sofralarda çok daha net bir şekilde hissettiklerini belirten Örki, “Bize zamanınızı ayırmanızdan dolayı, şu güzel ramazan akşamını bu büyük ailede bizlerle paylaşmanızdan ötürü her birinize teşekkür ediyorum. Allah’ım bizleri nice ramazan ayına kavuştursun” dedi.

"Birlik ve beraberlik içinde"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasına tüm vatandaşların ramazanını tebrik ederek başladı. Ramazan ayının ortasına geldiklerini belirterek, önce Kadir Gecesi’ne sonrasında ise bayrama hep beraber kavuşmayı dileyen Başkan Zolan, “Birlik ve beraberlik içinde bu güzel günlere hep beraber ulaşalım” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesinin de desteğiyle Hatay’da iftar programları yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, “Orada her gün 10 bin kişiye iftar, 10 bin kişiye de sahur veriyoruz. Ben katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Aynı sofrada buluştuk, birlikte iftarımızı açtık. Hepiniz Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.