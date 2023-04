Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi’nde kuruldu. Yeşil alanıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla, spor alanlarıyla, kültür merkezleri ve diğer tüm güzellikleriyle Denizli’nin Türkiye’de parmakla gösterilen bir noktaya geldiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Bu başarının sahibi vatandaşlarımızdır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi’nde yapıldı. Akkonak Muhtarlığı önünde düzenlenen iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan vatandaşlarla birlikte aynı sofrada dua edip orucunu açtı. Başkan Zolan iftar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Akkonak Mahallesi’ndeki gönül sofrasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, her yıl olduğu gibi burada beklentinin üzerinde bir katılım olduğunu söyledi. Göreve geldikleri ilk yıllarda Akkonak Mahallesi’nden çok yoğun hizmet talepleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Burada altyapı hatları çok sıkıntılıydı. Her gün 5-10 kez içme suyu hatlarında patlak olur, devamlı sular kesilirdi. Vatandaşlarımız altyapı talep etti, biz de söz verdik ve buradaki altyapıyı baştan aşağı yeniledik. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik, bölgede olmayan yağmur suyu hatları döşedik” dedi.

“Her mahallemize en üst seviyede hizmet ettik”

Altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların sabredip kendilerine destek verdiğini kaydeden Başkan Zolan, “Sonrasında üst yapıyla beraber burası örnek bir mahalle haline geldi” dedi. Söz konusu hizmetlerin ve daha birçoğundan sadece Akkonak Mahallesi’ni değil kentin tamamını kapsadığını vurgulayan Başkan Zolan, “Her mahallemize en üst seviyede hizmet ettik. Denizimiz nereden nereye geldi? Geriye dönüp baktığımızda, şehrimizin giriş çıkışları çok perişandı, yıllar öncesinde hava kirliliğinden nefes alamazdık. Şehrimizi doğalgaza kavuşturduk. Artık kış mevsiminde bile temiz havayı çok rahat teneffüs edebiliyoruz. Geçmişte yeşil alan ve park sıkıntımız vardı. O sıkıntıları da çok şükür giderdik. Spor alanlarıyla ilgili birçok sıkıntı vardı. Devasa spor alanları inşa ettik. Çok fazla spor alanını şehrimize kazandırdık” dedi.