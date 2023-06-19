Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projeleri çerçevesinde ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla Korkuteli Avdan ve Elmalı Akçay mahallelerindeki çiftçilere hibe edilen ata tohumları boy verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma projeleri çerçevesinde çiftçilere hibe ettiği ata tohumları boy verdi. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle atıl durumda bulunan arazilerin tarıma kazandırılmasını ve çiftçileri desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca bu projeyle ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.

“Ata tohumları yüz güldürüyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri hibe edilen ata tohumlarını yerinde inceledi. Ziraat Mühendisi Hatice Parlak “Ata tohumları bizim topraklarımıza ait olup genelde gluten oranları çok düşük, besin değerleri ise yüksek tohum çeşitleridir. 7 çeşit ata tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 130 çiftçimize toplamda 20 ton ata tohumu dağıttık. En çok dağıtımını yaptığımız buğday çeşidi akçalıbasan buğdayıydı. Dekar başına ortalama 500-600 kg verim alıyoruz. Maddi sıkıntılar dolayısıyla ekinlerine gübre atamayan vatandaşlar için çok verimli bir buğday olarak gözüküyor. Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınma projesi çerçevesinde üreticilerimize bu tür desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

“Çiftçiler tohum desteğinden memnun”

Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraşan Süleyman Kemi, hibe edilen ata tohumundan memnun kaldıklarını belirterek daha az maliyet ile daha çok verim alabileceklerini söyledi. Kemi, “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen akçalıbasan buğdayını 13 dekarlık tarlama ektim. Başaklarda yatma ve pas gibi sorunlar gözükmüyor. Başakların doluluk oranı ve verimi oldukça iyi. Sadece taban gübresi atarak verimi yüksek bir mahsul elde ettim. Almış olduğumuz ata tohumları sayesinde bir sonraki seneye tohumluklarımızı ayırabiliyoruz. Ben genç bir çiftçi olarak Başkan Muhittin Böcek’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kuraklığa dayanıklı tohum”

Elmalı ilçesi Akçay Mahallesi sakinlerinden Hasan Demir de ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması konusunda desteklerin devam etmesini talep etti. Demir, “Hibe edilen ata tohumlarını Aralık ayının ilk haftasında ektik. Bahar yağışlarının da bol olması ile mahsulümüz oldukça verimli. Ata tohumları kuraklığa, yatmaya ve hastalıklara dayanıklı olduğu için çok önemli. Ayrıca bir sonraki sene için tohumluk ayırabilme şansımız oluyor. Bu sayede her yıl tohum satın almak zorunda kalmıyoruz. Desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.