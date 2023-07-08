Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konusunda, çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulaması ‘Kurumsal Kart 38’ firma ve çalışanlar tarafından ilgi görüyor.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri’de çalışanların bütçesini ve konforunu önemseyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. aracılığı ile uygulamaya koyduğu ‘Kurumsal Kart 38’ uygulaması ile çalışan vatandaşların bütçesine katkıda bulunurken, ulaşım konforunu arttırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, “Kurumsal Kart 38 çözümlerimiz ile Kayseri’de hizmet vermekte olan kuruluşlara kolaylıklar sağlamaktayız” ifadesinde bulunurken, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışanlar için farklı çözüm önerilerimiz bulunmakla birlikte, kamu ya da özel fark etmeksizin kuruluşların çalışanlarına sağlamış olduğu ulaşım kartı olan Kurumsal Kart 38, Kayseri şehir içerisinde hizmet vermekte olan tüm ulaşım araçlarında geçerlidir.”

2’si kamu olmak üzere toplam 18 farklı kuruluş tercih etti

Kurumsal Kart 38’i 2’si kamu olmak üzere toplam 18 farklı kuruluşun tercih ettiğini dile getiren Biçimveren, Kurumsal Kart 38 uygulamasının personellerin ulaşım giderlerinden tasarruf, toplu taşımaya destek ve milli ekonomiye katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Kurumsal Kart 38’i tam da ihtiyaçları olduğu bir uygulama olarak tarif eden Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi ise, “Bizim de tam ihtiyacımız olan bir şeydi. Servis problemi yaşıyorduk. Böyle bir avantajın olduğunu görünce hemen değerlendirmek istedik. Servis güzergahı uymayan arkadaşlara kurumsal kart verdik, servis güzergahına uygun otobüs veya tramvay durağında iniyorlar, oradan aktarma sağlıyoruz, bu şekilde farklı bölgelerden de personel alma avantajımız oluyor” dedi.

Çalışanların aile bütçesine katkı

Kurumsal kartların neredeyse yarı yarıya ücret avantajı olduğunu ifade eden üretici bir diğer firma yetkilisi ise Kurumsal Kart 38’in, çalışanların aile bütçesine katkı sağladığını ve kendilerinin de üretim maliyetlerinin düşmesi nedeniyle enflasyona karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmada çalışan kurumsal kart 38 kullanıcısı da uygulamanın ‘acaba kartımda bakiye kalmış mıdır’ derdinden kendilerini kurtardığını dile getirerek, “Acaba kartımda bakiye kalmış mıdır gibi düşünme derdinden sizi kurtarıyor. Ay sonuna kadar böyle bir yükleme yaptığınız takdirde istediğiniz her an içerisindeki biniş hakkına güvenerek istediğiniz yere rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz” diye konuştu.