Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu hastane vatandaşlardan tam not aldı. Çocuklarını hastaneye getiren depremzede çift, "Sanki yıllardır hizmet veren bir hastane gibi, ellerine sağlık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde 20 gün içinde inşa ettiği hastane hafta başından itibaren hasta kabulüne başladı. 10 hekim ve 4 diş hekimi olmak üzere 59 sağlık personelinin görev yaptığı hastanede günlük 400’e yakın hastaya sağlık ve ilaç hizmet veriliyor. Yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip olan 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşıladı. Hastaneye gelen depremzedeler, gördükleri ilgiden ve aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

Depremde yaşadığı korkuyu hala hissetmeye devam ettiğini aktaran depremzede Perihan Çapar, "Doktorlar çok ilgilendi, ilaçlarımızı da temin ediyorlar. Bize yardım eden, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah kimseye yaşatmasın büyük bir acı büyük bir korku" dedi.

Çocuklarını hastaneye getiren Tahsin ile eşi Cemile Yeşilçay da, "Çocuklarımızı doktora getirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Çok temiz çok güzel bir hastane, bizimle de çok ilgileniyorlar. Sanki yıllardır hizmet veren bir hastane gibi, ellerine sağlık. Çocuklar da mutlu oldu. Doktorlar, eczacılar ve personel bizimle çok ilgilendi, çok beğendik. Depremden sonra çadırda kalıyoruz" diye konuştu.