Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları Ramazan Can Aktaş ve Furkan Zırın, İspanya’da düzenlenecek olan U23 Dünya Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Milli takım bünyesinde şampiyonaya katılacak olan sporculardan Ramazan Can Aktaş 76 kilogramda, Furkan Zırın ise 72 kilogramda madalya mücadelesi verecek.

Akyazı Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 247 milyon lira

Akyazı Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 247 milyon lira

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