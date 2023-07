Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Gençlik ve Kültür Kampları’ bu yıl da devam ediyor. ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kamplara gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlere yönelik hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerini başarıyla sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni yaşam deneyimleri kazanmaları, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmeleri için ‘Gençlik ve Kültür Kampları’na devam ediyor. ‘İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Çağırıyor’ mottosuyla düzenlenen kamplar bu yıl da başladı.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği gençlik ve kültür kampları, İlkadım İlçesi Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı’nda yapılıyor. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri günübirlik, hafta sonları ise çadırlarda 1 gece konaklamalı olarak yapılan kamp programı 20 Ağustos 2023 tarihine kadar sürecek.

Velilerinden muvafakat aldıktan sonra online başvuru sonrasında programa katılan gençler etkinlik alanına tahsis edilen otobüslerle ulaştırılıyor. İzci liderleri ve gençlik liderlerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte gençlere tişört, şapka gibi çeşitli hediyeler de veriliyor.

Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı’na gelen öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkıyor. Parkuru tamamlayan gençler, harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık ve alan oryantiringine katılıyor. Ardından koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, dart, geleneksel okçuluk, top taşıma oyunları oynuyor. Yapılan aktivitelerde öğrenciler, şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlenip stres atıyor. Son olarak kamp ateşinin de yakıldığı etkinlikte unutamayacakları anlar yaşayan öğrenciler, tematik sunum ve çevre temizliğinin sonrasında evlerine dönüyor.

Başkan Demir gençlerle bir araya geldi

Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada kampa katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Demir, onlarla sohbet edip merak ettikleri soruları yanıtladı.

“Çok önem veriyoruz”

Gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya, atılan her adıma çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Demir, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için her türlü hizmeti gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gençlerin şehirlerine aidiyet duygularının artması, problemlerin tespit ve çözümün parçası olması önemli bir hedefimiz. Bunun için gençlerimizin önünü açmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak bizim öncelikli vazifemizdir. Bu gâye istikâmetinde ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ çerçevesinde her yıl organize ettiğimiz ‘Gençlik ve Kültür Kampları’na büyük önem veriyoruz. Bu yıl da devam ettiğimiz kamp programları ile gençlerimizin kültürel, sosyal ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Dijital dünya yerine doğa ile iç içe”

Gençlik ve Kültür Kampları’ ile ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin ise, “Gençlerimiz online olarak bize başvuruyorlar, başvuru sonrasında gençlerimizi araçlarla kamp alanına getiriyoruz. Gün boyu çeşitli aktivitelere katılıyorlar. Ormandaki parkurda geziyorlar, düzenlenen etkinliklerde yer alıyorlar. Gece de çadırlarda kamp yapıyorlar. Güzel bir gün geçiriyorlar. Dijital dünyadan kopup doğal ortamda verimli bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.