Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile çalmadık kapı bırakmazken, bakıma ve ilgiye muhtaç vatandaşların bu yıl da yanındaydı. 2022 yılı içerisinde 4 bin 750 yaşlı ve hastaya evde sağlık hizmeti sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile çalmadık kapı bırakmazken, bakıma ve ilgiye muhtaç vatandaşların bu yıl da yanındaydı. 2022 yılı içerisinde 4 bin 750 yaşlı ve hastaya evde sağlık hizmeti sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşlara elini uzatarak yaşam kalitesini arttırıyor. Büyükşehir ekipleri sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev temizliğinden, tıbbi malzeme ve nakil ambulans yardımına her türlü desteği sağlayarak binlerce vatandaşın derdine derman oluyor.

Hane temizliği ve öz bakım

Doktorlar, hemşire, fizyoterapist ve bakım personelleri tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Enjeksiyon, sonda takılması, şeker tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştirilen, evleri temizlenen ve öz bakımı yapılan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Sağlık kuruluşlarında tedavi olması gereken hastalar ise nakil ambulansı ile evlerinden alınarak tedavi olduğu hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor.

Doktor, ambulans ve tıbbı malzeme desteği

Yaklaşık 15 bin kayıtlı hasta sayısı olan evde sağlık hizmetinden 2022 yılı içerisinde 4 bin 750 hasta ve yaşlı aktif olarak faydalandı. 4 bin 578 hemşire, 565 doktor ziyareti, 3 bin 979 kez ücretsiz ambulans temini, bin 924 sağlık kurumlarına araç temini, 543 kişiye fizyoterapi, 65 kişiye diş hekimi muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler tarafından bin 727 hanenin temizliği yapılırken, bin 541 kişiye öz bakım hizmeti verildi.