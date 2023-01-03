Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ailesine katılan doğuştan bir patisi olmayan engelli kedi Şeker, özel öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ailesine katılan doğuştan bir patisi olmayan engelli kedi Şeker, özel öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin en geniş çaplı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 53 personeli ve 290’dan fazla özel öğrencisi ile birbirinden önemli hizmetler yapmaya, tam donamlı şekilde ailelerden ve öğrencilerden dua almaya devam ediyor. Doğuştan engelli olan ve bir patisi olmayan 3 aylık erkek kedi Şeker, kurum yetkilileri tarafından sahiplenilerek, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yeni aile üyesi oldu.

3 ay önce doğan ve doğuştan bir patisi olmayan Şeker isimli kedi, özel öğrenciler ve aileleri çok sevdi. Engelleri ortadan kaldıran merkezde adeta maskot olan Şeker, bazen merkez girişinde danışmanlık önünde merkeze gelen misafirleri karşılıyor, bazen de sempatik hareketleri ile ilgi odağı oluyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personeli, öğrencilere gösterilen aynı ilgi ve şefkati veteriner denetiminde periyodik olarak aşıları yapılan Şeker’e de gösteriyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kurum Müdürü Müslüm Yardımcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şeker, ailemize katılalı iki hafta oldu. Şeker, engelli bir kedi, bir patisi doğuştan yok. Buraya geldiğinden itibaren gerek çocukların gerekse tüm ekiplerin bir ilgi odağı oldu” dedi.

Engelli kedinin öğrencilerin iyileşme sürecine katkı da sağladığını belirten Yardımcı, “Bizlerin gün içerisindeki yoğunluğuna ve çocukların iyileşme, rehabilitasyon sürecine oldukça güzel katkı sağladı. Sürekli bir yerlerden karşınıza çıkabilir, çok sıcakkanlı bir hayvan, olabildiği kadar gelen misafirlerimize eşlik ediyor. Şeker, tesisimize geldiği andan itibaren çocuklar o kadar seviyorlar ki bundan dolayı bazen seansı bile erken bitirmek istiyorlar. Oldukça ılımlı, uyumlu kedi Şeker, umarım yıllarca bizimle beraber olur” diye konuştu.