Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi, Engelsiz Sanat Sergisi’ne ev sahipliği yaparken, özel ihtiyaçlı öğrencilerin el emeğiyle ürettikleri 500 eser sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, özel ihtiyaçlı öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ZİÇEV ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Sanat Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan serginin açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ile özel öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı.

Milletvekili Ataş’tan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği bu güzel organizasyonu gördüğü için duygulandığını ve onurlandığını belirterek, bu çalışmada katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Sergi açılışında konuşan Fatma Yalçın isimli vatandaş, kızı Meryem Ebrar adına burada olduğunu belirterek, kendisi ve kızının da özel ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek, “E-KPSS sınavına girdim ve Türkiye ikincisi oldum, azimle, çabayla her şeyi başarabileceğimizin göstergesi olarak burada bulunuyorum. Devletimin, kızıma ve bana gösterdiği emekleri göz ardı edemem, engelliler çok desteğe ihtiyaç duyuyorlar. O desteği de ben devletimden, milletimden, ülkemden görüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocuklar, Milletvekili Ataş’a günün anısına çiçek takdiminde bulundu. İl protokolü, özel bireylerin el emeği, göz nuru eserlerini ilgiyle inceleyerek, sergi hakkında bilgiler aldılar.

500 farklı sanat ürünü sergileniyor

Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan el sanatları ve resimlerin yanı sıra, öğrencilerin bilmekle alakalı ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çeşitli atölye çalışmalarının sonuçları da yer alıyor. Sergide, kırık çöp kovalarından yapılan puf koltuklar, eski bezlerden oyuncak bebekler, atık iplerden yapılan kapı süsleri gibi dikkat çekici eserlerin yanı sıra, resim, tuz seramiği, kolye, anahtarlık, kitap ayracı, bileklik, tespih yapımı gibi 500 farklı sanat ürünü olan, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve ZİÇEV’de eğitim, tedavi gören öğrenciler ve aileleri tarafından, yüzde 60’ı geri dönüşümden üretilen eserler sergileniyor.

Atölyede yapılan bu çalışma, özel öğrencilerin bilmekle alakalı ve fiziksel gelişimlerine destek oluyor.