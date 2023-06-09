Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hizmet veren Ekdağ Sosyal Tesisleri yaz sezonuna hazır. Varyant altında ve Boğaçayı’nda hizmet veren tesisler kafeterya bölümleri, plajı, yürüyüş yolları ve soyunma odalarıyla misafirlerine konforlu bir hizmet sunuyor.

Kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile misafirlerine Akdeniz’in eşsiz güzellikteki plajında tatil keyfi yaşatan Ekdağ Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlamaya başladı. Konyaaltı sahilinde Mavi Bayraklı iki plajla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi birbirinden lezzetli menüleri ve plaj hizmetleriyle misafirlerine konforlu bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Konyaaltı Varyant altında bulunan tesisteki kafeterya bölümünde misafirlere, alakart ürünlerinden fastfood ürünlerine salatalardan, makarna çeşitlerine sıcak ve soğuk içeceklerin yanında dünya kahvelerinin yer aldığı zengin bir menü seçeneği sunuluyor. Konyaaltı Varyant tesisi 400 şezlong, 250 şemsiye ve 20 puf yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Boğaçayı’nda bulunan tesiste ise 150 şezlong 75 şemsiye ile plaj hizmetleri gerçekleştiriliyor. Yine burada yer alan kafe alanında sıcak ve soğuk içeceklerin yanında fastfood ürünlerinin yer aldığı lezzetli menüler misafirlere Akdeniz’in mavisi ve Torosların eşsiz manzarası eşliğinde sunuluyor. Her iki plajda da herhangi bir tehlikeye karşı cankurtaran ekibi de hazır bekletiliyor.