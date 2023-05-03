Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun drama eğitimi verdiği miniklerin “Drama Çocuklarının Rengarenk Masalları” adlı yılsonu gösterisi muhteşem bir performansa sahne oldu. Etkinliğe katılan davetliler de unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nca üretici ve eğitici drama eğitimi alan 7-14 yaş arası çocukların yer aldığı “Drama Çocuklarının Rengarenk Masalları” adlı yılsonu gösterisi sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda izleyici katıldı. Çocukların kendi yazdığı bölümlerin de yer aldığı drama gösterisine gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Zaman zaman izleyicilerinde alkışlarla dahil olduğu programda sahne alan çocuklar büyüklere taş çıkarttı. Gecenin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, drama eğitmeni Tuğba Büyükçulhacı’ya günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.