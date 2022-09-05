Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme ve mentorluk desteği verdiği takımlar, TEKNOFEST 2022’den 10 derece alarak döndü. Birinci olan En-Gel, Akıncılar ve Alaca Maker ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme ve mentorluk desteği verdiği takımlar, TEKNOFEST 2022’den 10 derece alarak döndü. Birinci olan En-Gel, Akıncılar ve Alaca Maker ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in finali, bu yıl Karadeniz’de 16 ilde gerçekleştirilen elemeler sonrası, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yapıldı.

Gazi şehir 17 derece kazandı

Festivale Gaziantep’ten katılan 17 takım derece kazanırken, 10 takıma malzeme ve mentorluk desteğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi. Akıncılar Takımı İHA Yerlilik ve İHA performans kategorisinde 1’ncilik ödülünü alırken, Tusaş özel ödülünün de sahibi oldu. En-gel takımı Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde, Gümüş Arge takımı ise İHA Yerlilik kategorisinde 1’incilik ödüllerini aldı. Gümüş Arge Takımı ayrıca sunum ödülünün de sahibi oldu.

Festival kategorilerinde Gaziantep damgası

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği, Gaziantep’i temsil eden Alaca Maker takımı Teknofest Girişim Hızlandırma Programı Ödülü’nü, Vegadron takımı İHA Serbest Görev Teşvik Ödülü, Hughinn Arge takımı Uydu Kategorisi’nde 2’cilik ödülü, Çağdaş Roket takımı ise En İyi Takım Ruhu Ödülü’nü aldı.

Şahin teknofest takımlarının heyecanına ortak oldu

Gaziantepli takımların ödül heyecanına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ortak oldu. Takımları tek tek ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin’in ziyaretlerine Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de katıldı.