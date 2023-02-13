Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden gelen depremzedelere en iyi şekilde hizmet verebilmek adına Büyükşehir Terminal’inde kayıt merkezi ve hizmet noktası oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden gelen depremzedelere en iyi şekilde hizmet verebilmek adına Büyükşehir Terminal’inde kayıt merkezi ve hizmet noktası oluşturdu.

Tüm ekipleriyle afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden ayrılmak isteyen depremzedeleri Sakarya’da ağırlıyor. Bu çerçevede terminale gelen depremzedeler için kayıt merkezi oluşturuldu. Burada alınan kayıttan sonra Valilik koordinasyonuyla barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca terminal girişinde kurulan aşeviyle depremzedelere sıcak yemek imkanı veriliyor.