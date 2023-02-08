Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi, iş insanları ve hayırsever vatandaşların yardımlarını içeren üçüncü yardım konvoyu da deprem bölgesi için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi, iş insanları ve hayırsever vatandaşların yardımlarını içeren üçüncü yardım konvoyu da deprem bölgesi için yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın gün içerisinde toplanma ve sevk merkezimize getirdikleri su, gıda ve diğer malzemelerin naklini yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 TIR’ı deprem bölgesine gönderdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey’in önderliğinde yardımlarımız artarak devam edecek. Sabah saatlerinde de 300 kişiden oluşan gönüllü ekibimizi de deprem bölgesine göndereceğiz. İş makinelerimiz ve lojistik yardımlarımızı da deprem bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.