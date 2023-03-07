Asrın felaketinin yaşandığı andan bugüne kadara bölgede hizmet karargâhı kuran Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik yardımları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi depremzedelere ulaştırılmak üzere pet sulardan oluşan yardım konvoyunu deprem bölgesine gönderdi.

Asrın felaketinin yaşandığı andan bugüne kadara bölgede hizmet karargâhı kuran Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik yardımları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi depremzedelere ulaştırılmak üzere pet sulardan oluşan yardım konvoyunu deprem bölgesine gönderdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan bugüne kadar yardımlarımız artarak devam ediyor” dedi. Hafta sonu sudan oluşan yardım konvoyunun da bölgeye ulaştırıldığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Hafta sonu Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’mizde bulunan yardım toplama merkezimizdeki pet suları da deprem bölgemize ulaştırdık. Sadece bu noktadan bölgeye gönderdiğimiz su miktarı 490 ton” diye konuştu.

Başkan Sekmen, Erzurum’dan deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili şu bilgiyi verdi: “1100 personel ve 91 ağır iş makinesiyle bölgede görev yapıyoruz. Erzurum’dan deprem bölgesine 51 yardım TIR’ı ulaştırdık. Felaket bölgesine 81 bin litre yakıt desteği, 12 bin 383 adet cenaze defin işlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği, 51 bin 500 maske, 564 bin 351 gıda kolisi, 30 bin 67 muhtelif ihtiyaç, 12 bin 620 inşaat malzemesi, 5986 giyim, 8729 battaniye, 5000 temizlik ürünü, 14 bin 920 çocuk bezi, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 500 bin ekmek, 500 bin pet su, 1008 uyku seti, 500 tulum, 896 çadır, 1469 ısıtıcı, 227 mobil lavabo ve 93 adet de su deposu gönderdik.”