Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından semt pazarlarında yapılan sıcak çorba ikramı, bu kez Yenipazar’da miniklerin de içini ısıttı.

Aydın genelinde kurulan semt pazarlarında pazarcı esnafı ve vatandaşların, soğuk kış günlerinde ısınmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sıcak çorba ikramı aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Yenipazar ilçesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında da çorba ikramı yapıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın da bulunduğu çorba dağıtım aracının sabah konukları ise 2. sınıf öğrencileri oldu. Çorba dağıtım aracına gelen miniklere çorba ikram eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Aydın Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz pazaryeri girişinde her Çarşamba vatandaşımıza dağıttığı sıcak çorbadan Merkez İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerine de ikram ettik. Vatandaşımızın içini ısıtan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.