Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyası çerçevesinde vatandaşa dağıtılan 4 bin yumak ip, 1600 adet atkı ve bereye dönüşerek, depremzede çocuklar başta olmak üzere minikleri ısıttı.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde sosyal ve gönül belediyeciliği alanında gönüllere dokunan projelere imza atmaya devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hayata geçirilen ’Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyası Kayserililerin yoğun ilgisi ile yüzlerce çocuğu ısıttı. Yüreklere dokunacak bir adımla başlatılan kampanya ilk gününden itibaren çığ gibi büyüdü. KAYMEK tesislerinde kursiyerler de kampanyaya yoğun destek verirken, dileyen vatandaşlara tesislerde ücretsiz şekilde ip dağıtımı yapıldı.

İLMEK İLMEK İYİLİK ÖRÜLDÜ

Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren KAYMEK tarafından kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlara dağıtılan 4 bin yumak ip, bin 600 adet atkı ve bereye dönüştü. Kampanya boyunca dönem dönem köy okullarındaki öğrencilere dağıtılan atkı ve bere takımları 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgelerindeki çocukları ısıtmak üzere hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırıldı.

Köy okullarındaki öğrenciler ve depremzede çocukları ısıtan Büyükşehir’in kampanyası ile gönülden gönüle ilmek ilmek iyilik örüldü.