Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’de kapsamalı temizlik çalışması gerçekleştirirken, Büyükşehir’in yetiştirdiği mevsimlik çiçekler de sokakları renklendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Söke’nin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle Söke’nin sokaklarını renklendirdi. Kavşaklar, refüjler ve parklar özenle düzenlenerek peyzaj çalışmaları tamamlandı. Şehir estetiğine katkı sunan çalışmaların yanı sıra budama, çim biçme ve genel bakım faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de yaya ve araç güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürdü. Trafik levhalarının yenilenmesi, sinyalizasyon sistemlerinin bakımı ve yaya geçitlerinin boyanması gibi çalışmalar sürücülerden tam not aldı. Ayrıca, otobüs durakları da bakım çalışmaları ile daha konforlu hale getirildi.

"Söke’de de hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek"

Aydın’ın her noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin her ilçesinde olduğu gibi Söke’de de hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir çevrede olmaları için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Söke’de de hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Sökeliler, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.